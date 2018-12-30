Динамо планирует подписать форварда из чемпионата Франции

Нападающий Рашид Алиуи является приоритетной целью киевлян этой зимой.

Руководство киевского "Динамо" намерено приобрести нападающего французского "Нима" Рашида Алиуи.

26-летний марокканский футболист является приоритетной целью киевского клуба в зимнее трансферное окно, сообщает "Футбол 24" со ссылкой на Le360 Sport. Отмечается, что ранее Алиуи отказался от заключения нового контракта с французской командой. Текущее соглашение рассчитано до лета 2019 года.

Рашид Алиуи перешел в "Ним" в 2016 году. В нынешнем сезоне марокканец принял участие в 11 матчах в составе "Нима" в чемпионате Франции и стал автором 4 голов.

Кроме того, за сборную Марокко на его счету 10 матчей и 2 гола.

Портал Transfermarkt оценивает Алиуи в 3,6 млн евро.

Ранее президент и главный тренер "Динамо" заявляли, что клуб ищет забивного форварда.