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Шахтер проведет благотворительный аукцион с бутсами Марлоса и другими лотами

11:51, 28 декабря 2018
Футбол
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Шахтер проводит благотворительный аукцион / shakhtar.com

Любой болельщик «горняков» может принять участие в благотворительном аукционе и стать обладателем эксклюзивного лота, сообщает официальный сайт клуба

Среди лотов значатся:

- капитанская повязка Тайсона,

- футболка с надписью PYATOV 400 и автографом вратаря,

- мяч с матча «Шахтер» – «Лион» с автографами игроков,

- бутсы Марлоса. 

Для просмотра лотов и участия необходимо авторизоваться на сайте и перейти по ссылке.

Аукцион продлится до 18 января 2019 года, а его главной целью станет благотворительность - на вырученные средства будут куплены подарки для детского дома в Харькове.

Кроме того, каждый победивший в аукционе болельщик получит 1 билет на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Айнтрахт» в новый SkyUp Club.

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Теги: #ФК Шахтер#благотворительный аукцион