Шахтер проведет благотворительный аукцион с бутсами Марлоса и другими лотами

Аукцион продлится до 18 января 2019 года, а его главной целью станет благотворительность - на вырученные средства будут куплены подарки для детского дома в Харькове.

На официальном сайте футбольного клуба «Шахтеа» (Донецк) стартовал уникальный аукцион Любой болельщик «горняков» может принять участие в благотворительном аукционе и стать обладателем эксклюзивного лота, сообщает официальный сайт клуба. Среди лотов значатся: - капитанская повязка Тайсона, - футболка с надписью PYATOV 400 и автографом вратаря, - мяч с матча «Шахтер» – «Лион» с автографами игроков, - бутсы Марлоса. Для просмотра лотов и участия необходимо авторизоваться на сайте и перейти по ссылке. Аукцион продлится до 18 января 2019 года, а его главной целью станет благотворительность - на вырученные средства будут куплены подарки для детского дома в Харькове. Кроме того, каждый победивший в аукционе болельщик получит 1 билет на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Айнтрахт» в новый SkyUp Club.

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