Шахтер проведет благотворительный аукцион с бутсами Марлоса и другими лотами
На официальном сайте футбольного клуба «Шахтеа» (Донецк) стартовал уникальный аукцион
Любой болельщик «горняков» может принять участие в благотворительном аукционе и стать обладателем эксклюзивного лота, сообщает официальный сайт клуба.
Среди лотов значатся:
- капитанская повязка Тайсона,
- футболка с надписью PYATOV 400 и автографом вратаря,
- мяч с матча «Шахтер» – «Лион» с автографами игроков,
- бутсы Марлоса.
Для просмотра лотов и участия необходимо авторизоваться на сайте и перейти по ссылке.
Аукцион продлится до 18 января 2019 года, а его главной целью станет благотворительность - на вырученные средства будут куплены подарки для детского дома в Харькове.
Кроме того, каждый победивший в аукционе болельщик получит 1 билет на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Айнтрахт» в новый SkyUp Club.