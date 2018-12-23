Экс-тренер Ярмоленко возглавил немецкий Байер

Руководство "фармацевтов" сменило наставника после окончания первой половины сезона.

Руководство леверкузенского «Байера», которое после первого круга отправило в отставку главного тренера команды Хайко Херрлиха, определилось с его преемником.

Новым рулевым «фармацевтов» стал Петер Бош, ранее возглавлявший «Боруссию» из Дортмунда. Об этом сообщает официальный сайт леверкузенского клуба. Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до 2020 года.

"Байер" после 17-ти туров идет на 9-м месте в Бундеслиге, имея в активе 24 очка.

В сезоне-2017/2018 за "Боруссию" (Дортмунд), которую возглавлял Петер Бош, играл украинец Андрей Ярмоленко.