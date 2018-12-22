Месси признан лучшим футболистом года по версии FourFourTwo
Лидер сборной Аргентины и испанской Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2018 года по версии авторитетного журнала FourFourTwo.
Список лучших игороков мира опубликован на официальном сайте журнала.
На 2-м месте извечный соперник Месси во всех турнирах и премиях - португалец Криштиану Роналду, на третьем - француз Киллиан Мбаппе. А вот обладатель Золотого мяча Лука Модрич занял лишь 4-е место.
В 2018 году Месси выиграл 3 турнира, забил 50 голов и отдал 26 голевых (первое место по обоим показателям). Также Месси стал обладателем "Золотой Бутсы" и лидирует в нынешнем евросезоне, как по голам так и по голевым. Первым забив и отдав 10+ результативных действий.
Стоит отметить, что украинские футболисты, или игроки чемпионата Украины в рейтинге отсутствуют.
Топ-10 игроков мира по версии FourFourTwo:
1 - Лионель Месси (Барселона)
2 - Криштиану Роналду (Реал - Ювентус)
3 - Киллиан Мбаппе (ПСЖ)
4 - Лука Модрич (Реал)
5 - Антуан Гризманн (Атлетико)
6 - Мохамед Салах (Ливерпуль)
7 - Эден Азар (Челси)
8 - Неймар (ПСЖ)
9 - Ян Облак (Атлетико)
10 - Харри Кейн (Тоттенхэм)