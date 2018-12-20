Моуриньо может отправиться работать в Южную Америку

Интерес к португальцу проявляет аргентинский "Бока Хуниорс".

К португальскому наставнику Жозе Моуриньо, который на днях был уволен за неудовлетворительные результаты из "Манчестер Юнайтед", проявляет интерес аргентинский гранд "Бока Хуниорс".

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

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По сведениям издания, видеть португальца в аргентинском клубе хочет его спортивный директор Николас Бурдиссо, который в бытность игроком выступал под руководством Моуриньо в "Интере". При этом, помощником Моуриньо в "Бока Хуниорс" может стать Эстебан Камбьяссо, который также знаком с ним по "Интеру".

Напомним, что 18 декабря Моуриньо был уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Также португальцем интересуется "Реал".