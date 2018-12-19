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Шахтёр подарил детям из "Давай, играй!" 1500 фирменных футболок на День святого Николая

11:48, 19 декабря 2018
Футбол
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Шахтер не оставил детей без подарков на День святого Николая / shakhtar.com

Всего 1 500 футболок были отправлены в 15 городов Украины, сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

В программе проекта "Давай, играй!" задействованы Львов, Краматорск, Курахово, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Доброполье, Зеленодольск, Ивано-Франковск, Бурштын, Червоноград, Счастье, Добротвор и Белозерское.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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Теги: #ФК Шахтер#Шахтер социальный проект