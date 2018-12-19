Шахтёр подарил детям из "Давай, играй!" 1500 фирменных футболок на День святого Николая

Подарки получили все дети, участвующие в проекте.

Ко Дню святого Николая все дети, которые тренируются в проекте «Давай, играй!», получили в подарок фирменные футболки «Шахтера».

Всего 1 500 футболок были отправлены в 15 городов Украины, сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

В программе проекта "Давай, играй!" задействованы Львов, Краматорск, Курахово, Северодонецк, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Доброполье, Зеленодольск, Ивано-Франковск, Бурштын, Червоноград, Счастье, Добротвор и Белозерское.