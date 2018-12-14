УЕФА оштрафует Милан на 12 млн. евро за несоблюдение правил финансового фэйр-плей

Команду могут отстранить от участия в еврокубках.

Союз европейских футбольных ассоциаций назвал санкции, которые будут применены к итальянскому Милану за несоблюдение правил финансового фэйр-плэй в период 2014-17 годов.

Россонери будут лишены 12 миллионов евро средств, которые должны были получить в виде доходов от участия в Лиге Европы нынешнего сезона, говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Кроме того, клубная заявка на евротурниры - Лигу чемпионов и Лигу Европы - будет ограничена до 21 футболиста на следующие два сезона.

В случае, если к 2021 году Милан не выйдет в нужный бюджет, соответствующий правилам финансового фэйр-плей, он будет отстранен от участия в еврокубках в сезонах 2022/23 и 2023/24.

Перед стартом текущего сезона итальянская команда уже была отстранена от участия в Лиге Европы, куда позже была допущена в последний момент.

Ранее УЕФА не принял проект соглашения Милана по урегулированию проблем с соблюдением финансового фейр-плей. Однако недавно итальянский клуб перешел во владение американского хедж-фонда Elliott Management, который забрал его за долги у китайского бизнесмена Йонгхонга Ли.

Накануне команда Дженнаро Гаттузо вылетела из Лиги Европы, не сумев обеспечить путевку в плей-офф. Определяющим для Милана стало выездное поражение от греческого Олимпиакоса в матче последнего тура группового этапа - 1:3.