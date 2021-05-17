Владимир Кличко / фото УНИАН
Легенда мирового спорта Владимир Кличко признан лучшим боксером супертяжелого веса за всю историю.
Такой рейтинг обнародовал авторитетный боксерский портал BoxRec.
Брат Владимира Виталий Кличко расположился на девятой позиции, а Александр Усик попал на 24-е место.
Первую десятку сформировали: Рокки Марчиано, Сонни Листон, Леннокс Льюис, Риддик Боуи, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко и Майк Тайсон.
А это рейтинг лучших P4P (независимо от категории) за всю историю мирового бокса от BoxRec.
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Владимир Кличко: подробности карьеры
- На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.
- На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.
- За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).
- Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.
- В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.
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