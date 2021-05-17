Владимир Кличко / фото УНИАН

Легенда мирового спорта Владимир Кличко признан лучшим боксером супертяжелого веса за всю историю.

Такой рейтинг обнародовал авторитетный боксерский портал BoxRec.

Брат Владимира Виталий Кличко расположился на девятой позиции, а Александр Усик попал на 24-е место.

Первую десятку сформировали: Рокки Марчиано, Сонни Листон, Леннокс Льюис, Риддик Боуи, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко и Майк Тайсон.

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А это рейтинг лучших P4P (независимо от категории) за всю историю мирового бокса от BoxRec.

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Владимир Кличко: подробности карьеры

  • На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.
  • На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.
  • За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).
  • Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.
  • В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Артем Будрин