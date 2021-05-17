Виталий Кличко занял девятую строчку.

Легенда мирового спорта Владимир Кличко признан лучшим боксером супертяжелого веса за всю историю.

Такой рейтинг обнародовал авторитетный боксерский портал BoxRec.

Брат Владимира Виталий Кличко расположился на девятой позиции, а Александр Усик попал на 24-е место.

Первую десятку сформировали: Рокки Марчиано, Сонни Листон, Леннокс Льюис, Риддик Боуи, Тайсон Фьюри, Виталий Кличко и Майк Тайсон.

А это рейтинг лучших P4P (независимо от категории) за всю историю мирового бокса от BoxRec.

Владимир Кличко: подробности карьеры

На любительском уровне украинский боксер стал олимпийским чемпионом в 1996-м году.

На профи-ринге Кличко-младший провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (53 - нокаутом) при 5 поражениях.

За свою карьеру в профи Владимир Кличко становился чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015).

Владимир Кличко удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе в течение 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю.

В своем последнем поединке в апреле 2017 года Владимир Кличко уступил техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Энтони Джошуа.

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Автор: Артем Будрин