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"Отец плохому не научит": Усик преподал урок бокса дочке (видео)

10:08, 26 апреля 2020
Бокс
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Усик находится на карантине в Киеве / фото: BoxingScene

Спортсмен решил обучить девочку базовым ударам и навыкам уклонения от атак соперника.

"В условиях карантина сложно найти спарринг-партнера", "Боевая принцесса растет", "Отец плохому не научит", - прокомментировали видео Усика в Instagram его подписчики.

Напомним, свой следующий бой украинец планирует провести против британца Дерека Чисоры. Событие должно было пройти в мае, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ветерана АТО возмутило интервью Усика пропагандистам.

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