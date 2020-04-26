"Отец плохому не научит": Усик преподал урок бокса дочке (видео)

Боксер проводит карантин в кругу семьи.

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик устроил домашнюю тренировку для своей дочери Елизаветы.

Спортсмен решил обучить девочку базовым ударам и навыкам уклонения от атак соперника.

"В условиях карантина сложно найти спарринг-партнера", "Боевая принцесса растет", "Отец плохому не научит", - прокомментировали видео Усика в Instagram его подписчики.

Напомним, свой следующий бой украинец планирует провести против британца Дерека Чисоры. Событие должно было пройти в мае, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее также сообщал о том, что ветерана АТО возмутило интервью Усика пропагандистам.