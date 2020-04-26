"Отец плохому не научит": Усик преподал урок бокса дочке (видео)
10:08, 26 апреля 2020Бокс
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Боксер проводит карантин в кругу семьи.
Усик находится на карантине в Киеве / фото: BoxingScene
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик устроил домашнюю тренировку для своей дочери Елизаветы.
Спортсмен решил обучить девочку базовым ударам и навыкам уклонения от атак соперника.
"В условиях карантина сложно найти спарринг-партнера", "Боевая принцесса растет", "Отец плохому не научит", - прокомментировали видео Усика в Instagram его подписчики.
Напомним, свой следующий бой украинец планирует провести против британца Дерека Чисоры. Событие должно было пройти в мае, но было перенесено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
УНИАН ранее также сообщал о том, что ветерана АТО возмутило интервью Усика пропагандистам.
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