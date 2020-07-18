"Где ты, Дерек?": Усик обратился к Чисоре во время пробежки в компании Ломаченко (видео)
Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик вместе со своим сыном и обладателем поясов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко устроил пробежку на берегу моря.
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Видео Усик опубликовал на своей странице в Instagram.
Во время пробежки боксер-супертяжеловес обратился к своему следующему сопернику Дереку Чисоре:
"Дерек, где ты? Я бегу, Дерек".
Таке Усик попросил своего сына не ускоряться, когда к ним приблизился Ломаченко:
"Чемп бежит! Cын, дай дорогу чемпу. Не топи так, а то он сейчас выдохнется нах**н".
Напомним, бои Ломаченко и Усика, которые должны были состояться в мае, были перенесены. Ломаченко встретится в ринге с Теофимо Лопесом, а Усик - с Дереком Чисорой.
УНИАН ранее сообщал о том, что Усик и Ломаченко провели тренировку на воде.
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