"Утро начинается не с кофе": Усик и Ломаченко провели тренировку на воде (фото)
12:32, 17 июля 2020Бокс
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Украинские боксеры готовятся к возвращению в ринг после длительной паузы.
Василий Ломаченко и Александр Усик тренируются вместе / фото facebook.com/pg/Alexanderusyk
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Затоке в Одесской области.
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Усик и Ломаченко провели тренировку на воде - боксеры покатались на каяках.
Соответствующие фото появились в совместном аккаунте Усика и Ломаченко lomus_official в Instagram.
"Утро начинается не с кофе", - отмечается в подписи к снимкам.
instagram.com/lomus_official
instagram.com/lomus_official
instagram.com/lomus_official
Напомним, бои Ломаченко и Усика, которые должны были состояться в мае, были перенесены. Ломаченко встретится в ринге с Теофимо Лопесом, а Усик - с Дереком Чисорой.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области.
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