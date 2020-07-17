"Утро начинается не с кофе": Усик и Ломаченко провели тренировку на воде (фото)

Украинские боксеры готовятся к возвращению в ринг после длительной паузы.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко провели совместную тренировку в Затоке в Одесской области.

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Усик и Ломаченко провели тренировку на воде - боксеры покатались на каяках.

Соответствующие фото появились в совместном аккаунте Усика и Ломаченко lomus_official в Instagram.

"Утро начинается не с кофе", - отмечается в подписи к снимкам.

Напомним, бои Ломаченко и Усика, которые должны были состояться в мае, были перенесены. Ломаченко встретится в ринге с Теофимо Лопесом, а Усик - с Дереком Чисорой.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко открыл собственный отель в Одесской области.

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