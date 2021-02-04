Усик объяснил, почему ему нравится, чтобы его называли Александр.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал скандальные ситуации, в которых оказывался в прошлом году.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

В частности, Усик прокомментировал попадание в базу "Миротворца" вместе с Василием Ломаченко.

"Почему мы там оказались? Наверное, из-за фильма", - сказал Усик, имея ввиду российский фильм "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором они с Ломаченко снялись.

Он также рассказал о своих эмоциях, когда разгорелся скандал:

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"Очень спокойно к этому относился. Не то чтобы не обращаю внимания, не заостряю его на этом. Не ковырялся в интернете, не искал какую-то гадкую или хорошую информацию, не искал какой-то поддержки или наоборот".

Также Усик прокомментировал ситуацию, когда он заявил иностранной журналистке, что ему нравится, чтобы его имя произносили по-русски: "Александр - это по-русски, Олександр - по-украински. Мне нравится Александр".

"Это у нас перекрутили. Я объясню, что было. Была пресс-конференция, там ставят таблички, где написано имя менеджера, бойца и так далее. Она увидела, что было написано "Олександр", а перед этим было "Александр". Я говорю, это международное имя, тут нет такого, что я украинец и только в Украине меня так называют. В Америке может быть Алекс", - сказал Усик.

"И она говорит: "А как тебе больше нравится?". Я ответил, что мне больше нравится "Александр", потому что у меня есть определенная аббревиатура, которую я использую с малого возраста - UA. То есть Усик Александр. Она связывается с Украиной. Я это в 14 лет придумал, и так и идет", - продолжил боксер.

"В Англии они берут так, как написано в паспорте - "Олександр". Она спросила, нет ли в этом проблемы. Я ответил, что абсолютно никакой проблемы нет, потому что на украинском это "Олександр", на русском - "Александр". Я ей сказал, что мне нравится "Александр", потому что так с детства... И за это некие журналисты, скорее даже интернет-блогеры зацепились и раздули, что я как-то поддерживаю наших соседей, типа такого", - подытожил Усик.

Отвечая на вопрос о том, кому выгодны такие провокации в его адрес, Усик сказал: "Я думаю, что в этом виноват я. Потому что я даю повод, высказывая свое мнение. Могу просто молчать - и ничего не будет".

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Автор: Антон Дударь