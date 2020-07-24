Возвращение Тайсона на ринг: появился яркий промо-ролик к бою (видео)

"Железный Майк" проведет бой против еще одной легенды бокса Роя Джонса-младшего.

В сети появился промо-ролик к дебютному бою легендарного Майка Тайсона после возвращения на ринг.

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Экс-чемпион мира подписал контракт на бой с другой легендой бокса - Роем Джонсом-младшим.

Выставочный бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он будет проведен в формате восьми раундов.

Эффектный промо-ролик к бою в своем Instagram опубликовал Тайсон.

54-летний Тайсон (50-6, 44 КО) не выходил на ринг с 2005 года. 51-летний Джонс (66-9, 47 КО) в предыдущий раз боксировал в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением на ринг.

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