Возвращение Тайсона на ринг: появился яркий промо-ролик к бою (видео)
22:10, 24 июля 2020Бокс
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"Железный Майк" проведет бой против еще одной легенды бокса Роя Джонса-младшего.
Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира / фото instagram.com/miketyson
В сети появился промо-ролик к дебютному бою легендарного Майка Тайсона после возвращения на ринг.
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Экс-чемпион мира подписал контракт на бой с другой легендой бокса - Роем Джонсом-младшим.
Выставочный бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. Ожидается, что он будет проведен в формате восьми раундов.
Эффектный промо-ролик к бою в своем Instagram опубликовал Тайсон.
54-летний Тайсон (50-6, 44 КО) не выходил на ринг с 2005 года. 51-летний Джонс (66-9, 47 КО) в предыдущий раз боксировал в 2018 году.
Как сообщал УНИАН, Тайсон набрал невероятную форму перед возвращением на ринг.
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