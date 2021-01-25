Экс-чемпион мира Сергей Ковалев попался на допинге.

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев повторно провалил допинг-тест.

Как сообщает BoxingScene, боксер прошел второе тестирование 7 января. Его результат также оказался положительным.

В крови Ковалева был обнаружен синтетический тестостерон. Об этом россиянина уведомила Ассоциация добровольного тестирования на допинг (VADA).

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Отметим, что первую допинг-пробу Ковалев сдавал в декабре.

Решение по дальнейшей судьбе Ковалева примет Атлетическая комиссия штата Калифорния. Россиянину грозит длительная дисквалификация, что с учетом его возраста (37 лет) может привести к завершению карьеры.

30 января Ковалев должен был встретиться в ринге с боксером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, но поединок отменили.

Сергей Ковалев: чем он известен

Ковалев провел на профи-ринге 39 боев. Он одержал 34 победы, 4 раза проиграл, а еще один поединок свел вничью.

Россиянин владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе.

Свой последний на данный момент бой он провел в ноябре 2019 года, когда нокаутом проиграл мексиканцу Саулю Альваресу.

В 2016 и 2017 годах Ковалев боксировал против легендарного американца Андре Уорда и оба раза проиграл ему.

Также Ковалев известен скандальными выходками. Так, он был осужден на три года тюрьмы условно за то, что избил в США модель. Также Ковалева из-за его поведения снимали с авиарейса.

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Автор: Антон Дударь