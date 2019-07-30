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"Поцеловал и осыпал купюрами": известный российский боксер был снят с авиарейса в США

10:19, 30 июля 2019
Бокс
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Ковалев приставал к женщине в самолете / фото: BoxingScene

Об этом сообщил портал The Athletic.

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По информации источника, боксера выгнали из самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес.

Авиакомпания приняла такое решение из-за жалоб одной из пассажирок, которая заявила, что россиянин схватил ее за руку, поцеловал, а затем осыпал купюрами. При этом полиция не стала расследовать данную ситуацию.

Стоит отметить, что летом прошлого года Ковалев вместе с другом преследовал женщину и в итоге она обратилась в суд с сотрясением мозга и переломом носа. Россиянин был арестован и вышел под залог 50 тысяч долларов. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.

УНИАН ранее сообщал, что стал известен гонорар Усика за дебют в супертяжелом весе.

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Теги: #бокс