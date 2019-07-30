"Поцеловал и осыпал купюрами": известный российский боксер был снят с авиарейса в США
Российский боксер Сергей Ковалев, который является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBO, был снят с авиарейса в США.
Об этом сообщил портал The Athletic.
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По информации источника, боксера выгнали из самолета, который совершал перелет из Майами в Лос-Анджелес.
Авиакомпания приняла такое решение из-за жалоб одной из пассажирок, которая заявила, что россиянин схватил ее за руку, поцеловал, а затем осыпал купюрами. При этом полиция не стала расследовать данную ситуацию.
Стоит отметить, что летом прошлого года Ковалев вместе с другом преследовал женщину и в итоге она обратилась в суд с сотрясением мозга и переломом носа. Россиянин был арестован и вышел под залог 50 тысяч долларов. Теперь ему грозит лишение свободы сроком на четыре года.
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