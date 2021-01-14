Экс-чемпион мира Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест перед боем.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщает BoxingScene.

30 января Ковалев должен был встретиться в ринге с боксером из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым. Однако в пробе россиянина от 30 декабря было обнаружено запрещенное вещество - синтетический тестостерон.

Команда Ковалева будет требовать вскрытия пробы "Б".

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"Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы договорились о том, чтобы проверить его пищевые добавки, а также просим WADA проверить его пробу "Б", - сказала промоутер боксера Кэти Дува.

Бой Ковалев - Меликузиев теперь, скорее всего, будет отменен.

Сергей Ковалев: чем он известен

Ковалев провел на профи-ринге 39 боев. Он одержал 34 победы, 4 раза проиграл, а еще один поединок свел вничью.

Россиянин владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе.

Свой последний на данный момент бой он провел в ноябре 2019 года, когда нокаутом проиграл мексиканцу Саулю Альваресу.

В 2016 и 2017 годах Ковалев боксировал против легендарного американца Андре Уорда и оба раза проиграл ему.

Также Ковалев известен скандальными выходками. Так, он был осужден на три года тюрьмы условно за то, что избил в США модель. Также Ковалева из-за его поведения снимали с авиарейса.

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Автор: Антон Дударь