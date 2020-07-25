Самый быстрый нокаут в истории женского бокса: американка победила соперницу за семь секунд (видео)

Сеньеса Эстрада очень быстро расправилась с соперницей.

Обладательница пояса WBC Silver в первом легчайшем весе Сеньеса Эстрада (19-0, 8 КО) установила новый рекорд женского бокса.

Американка нокаутировала свою соперницу Миранду Эдкинс (5-1, 5 КО) за семь секунд.

Эстрада сразу же пошла в атаку на соперницу, провела две комбинации и нокаутировала Эдкинс, которая едва не выпала за канаты. Рефери тут же остановил поединок.

Видео опубликовал DAZN USA в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун.

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