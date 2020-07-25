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Самый быстрый нокаут в истории женского бокса: американка победила соперницу за семь секунд (видео)

20:34, 25 июля 2020
Бокс
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Сеньеса Эстрада одержала 19-ю победу / фото BoxingScene

Американка нокаутировала свою соперницу Миранду Эдкинс (5-1, 5 КО) за семь секунд.

Эстрада сразу же пошла в атаку на соперницу, провела две комбинации и нокаутировала Эдкинс, которая едва не выпала за канаты. Рефери тут же остановил поединок.

Видео опубликовал DAZN USA в YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун.

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