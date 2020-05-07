"Готов драться с Тайсоном": легендарный боксер объявил о возвращении на ринг в 57 лет

Эвандер Холифилд намерен проводить благотворительные бои.

Знаменитый американский боксер Эвандер Холифилд принял решение возобновить карьеру в 57 лет.

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Об этом бывший чемпион мира написал на своей странице в Twitter.

"Вы готовы? Наступил момент, которого вы все ждали. Чемпион возвращается! Буду боксировать в выставочных боях за большое дело", - написал Холифилд.

Ранее аналогичное решение принял Майк Тайсон. Боксеры дважды встречались в 1996-м и 1997-м годах - оба раза победу праздновал Холифилд. Во втором поединке Тайсон укусил соперника за ухо, что стало одним из самых скандальных эпизодов в истории бокса.

Эвандер Холифилд свой последний бой провел в 2011-м году. За свою карьеру он становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом дивизионах.

В комментарии Forbes Холифилд признался, что готов в третий раз встретиться с Тайсоном на ринге:

"Думаю, что готов провести еще один бой с Тайсоном, но мне должны предложить за это большие деньги. В такой ситуации я буду вынужден боксировать с человеком, не зная, чего от него ожидать".

УНИАН ранее сообщал о том, что Майк Тайсон продемонстрировал фантастическую форму на ринге в 53 года.