"Со зрителями или без": промоутер рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.
Слова Арума приводит BoxingScene.
"Они хотят подраться как можно скорее, поэтому мы планируем их бой на сентябрь - со зрителями или без. Конечно, мы бы очень хотели сделать их поединок перед публикой. Но насколько это реально и когда появится такая возможность?", - сказал Арум.
По его словам, оба боксера отказались от идеи провести промежуточные бои:
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"Изначально мы хотели дать им провести промежуточные поединки. Лома был против этого, как и Лопес. Мы хотели, чтобы они провели эти поединки в июне или июле, но они отказались. Они сказали, что готовы ждать до сентября, чтобы подраться друг с другом".
Арум сообщил, что точная дата боя будет утверждена после того, как Ломаченко прилетит в США:
"Менеджер Эгис Климас сказал, что попытается привезти Ломаченко в США в июне. Как только он будет здесь, мы назначим дату боя. Если мы не сможет провести бой со зрителями, он все равно состоится. Мы не можем заставлять всех ждать".
Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, ранее Лопес назвал новую причину возможного срыва боя.