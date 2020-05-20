"Со зрителями или без": промоутер рассказал, когда состоится бой Ломаченко - Лопес

Украинский боксер сможет прилететь в США в июне, чтобы подготовиться к поединку.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

Слова Арума приводит BoxingScene.

"Они хотят подраться как можно скорее, поэтому мы планируем их бой на сентябрь - со зрителями или без. Конечно, мы бы очень хотели сделать их поединок перед публикой. Но насколько это реально и когда появится такая возможность?", - сказал Арум.

По его словам, оба боксера отказались от идеи провести промежуточные бои:

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"Изначально мы хотели дать им провести промежуточные поединки. Лома был против этого, как и Лопес. Мы хотели, чтобы они провели эти поединки в июне или июле, но они отказались. Они сказали, что готовы ждать до сентября, чтобы подраться друг с другом".

Арум сообщил, что точная дата боя будет утверждена после того, как Ломаченко прилетит в США:

"Менеджер Эгис Климас сказал, что попытается привезти Ломаченко в США в июне. Как только он будет здесь, мы назначим дату боя. Если мы не сможет провести бой со зрителями, он все равно состоится. Мы не можем заставлять всех ждать".

Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал УНИАН, ранее Лопес назвал новую причину возможного срыва боя.