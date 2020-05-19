"Ломаченко знает об этом": соперник украинца назвал причину возможного срыва боя

Американский боксер не уверен, что сможет удержаться в легком весе.

Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес объяснил, почему его бой с украинским чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко может сорваться.

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Лопеса цитирует BoxingScene.

"Я однозначно планирую прибавить в весе. Первый полусредний дивизион - моя следующая цель, которая очень близка. Я стараюсь тренироваться и держать себя в форме сейчас, а иначе стану слишком крупным для легкого веса. Мои кости все еще растут. Я должен знать точно, что есть смысл удерживать вес ради одного или двух боев в легком дивизионе.

Не могу ничего обещать. Хочу боя с Ломаченко, но из-за пандемии коронавируса он постепенно исчезает. Это д***мо, я ненавижу эту ситуацию. Команда Ломаченко ждет этого. Они знают, что я больше не могу сделать вес", - заявил 22-летний боксер.

Напомним, ранее Лопес заявил, что бой не состоится, так как Ломаченко пока не может прилететь в США из Украины.

УНИАН также сообщал о том, что промоутер опроверг отмену боя Ломаченко - Лопес.