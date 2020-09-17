Евгений Селезнев считает, что украинской звезде бокса не стоит задавать вопросы об аннексированном полуострове.

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев затронул тему звездного боксера Александра Усика и его высказываний по поводу Крыма.

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Селезнев встал на защиту боксера в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

"Знаешь, что мне больше всего не нравится? Когда ему вопросы задают о Крыме. Честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны?", - заявил футболист "Колоса".

Ранее Селезнев провел совместную тренировку с Усиком на боксерском ринге.

Александр Усик и Крым: главное

Усик является уроженцем Симферополя, но в последнее время бывший чемпион мира проживает и тренируется в Киеве.

Боксер неоднозначно отвечал на вопрос о том, чей Крым. В частности, Усик отвечал фразами "Крым - это Крым", а также "Божий".

Летом 2019 года Усик готовился к дебюту в супертяжелом весе, тренируясь на аннексированном полуострове.

Украинский борец вызывал Усика на бой за его неоднозначные заявления.

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Автор: Данил Слесь