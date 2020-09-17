Селезнев знаком с Усиком лично / фото footballua.tv

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев затронул тему звездного боксера Александра Усика и его высказываний по поводу Крыма.

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Селезнев встал на защиту боксера в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

"Знаешь, что мне больше всего не нравится? Когда ему вопросы задают о Крыме. Честно, тому, кто спрашивает, должно быть стыдно. Потому что человек все равно прославляет украинский флаг, а ему такие скотские вопросы задают. Честно, аж мне неудобно.

Ну как у него можно спрашивать? Какой-то человек, журналист спрашивает о Крыме. А что ты сделал для этой страны?", - заявил футболист "Колоса".

Ранее Селезнев провел совместную тренировку с Усиком на боксерском ринге.

Александр Усик и Крым: главное

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Автор: Данил Слесь