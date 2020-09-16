Евгений Селезнев в свободное время занимается боксом.

Украинский нападающий Евгений Селезнев, который увлекается боксом, провел тренировку в лагере Александра Усика.

Об этом Селезнев сообщил в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

"Никогда не сдавайся! Спасибо, Александр Усик, за возможность потренироваться с чемпионами", - написал Селезнев.

Напомним, Селезнев вернулся из Турции в Украину, подписав контракт с "Колосом". Нападающий еще не дебютировал за свой новый клуб, но может сделать это в матче квалификации Лиги Европы против "Ариса" 17 сентября.

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Автор: Антон Дударь