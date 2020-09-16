Александр Усик и Евгений Селезнев / фото instagram.com/e_seleznev
Украинский нападающий Евгений Селезнев, который увлекается боксом, провел тренировку в лагере Александра Усика.
Об этом Селезнев сообщил в Instagram, опубликовав соответствующее фото.
"Никогда не сдавайся! Спасибо, Александр Усик, за возможность потренироваться с чемпионами", - написал Селезнев.
instagram.com/e_seleznev
Напомним, Селезнев вернулся из Турции в Украину, подписав контракт с "Колосом". Нападающий еще не дебютировал за свой новый клуб, но может сделать это в матче квалификации Лиги Европы против "Ариса" 17 сентября.
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