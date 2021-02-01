Британские тяжеловесы готовятся к долгожданному бою.

Тайсон Фьюри не сомневается, что сможет победить Энтони Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает Boxingnews 24.

Фьюри убежден, что все в его пользу, а у соперника нет никаких шансов.

"Выиграю у него так же, как выиграл в Уайлдера. Я больше, мощнее, лучше подготовлен психологически и физически, чем Джошуа. И удар у меня сильнее. Все в мою пользу. Меня невозможно победить. Я просто без слабых мест. Без шансов для него. Если я без травм, в форме и активен, то проиграть не могу", - дерзко считает Фьюри.

Ожидается, что бой пройдет в июне. Местом проведения рассматривают ОАЭ, Катар, Сингапур, Австралию, Саудовскую Аравию или США.

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Автор: Будрин Артем