Тайсон Фьюри не сомневается, что сможет победить Энтони Джошуа в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Об этом сообщает Boxingnews 24.
Фьюри убежден, что все в его пользу, а у соперника нет никаких шансов.
"Выиграю у него так же, как выиграл в Уайлдера. Я больше, мощнее, лучше подготовлен психологически и физически, чем Джошуа. И удар у меня сильнее. Все в мою пользу. Меня невозможно победить. Я просто без слабых мест. Без шансов для него. Если я без травм, в форме и активен, то проиграть не могу", - дерзко считает Фьюри.
Ожидается, что бой пройдет в июне. Местом проведения рассматривают ОАЭ, Катар, Сингапур, Австралию, Саудовскую Аравию или США.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- Александр Усик в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. На данный момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.
- Джошуа защитил титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря. Теперь ему необходимо провести обязательную защиту пояса WBO.
Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера. Однако в команде Фьюри уже заявили, что третьего боя не будет.
В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Уже известна предварительная сумма гонораров боксеров за этот бой.
Всемирная боксерская организация (WBO) сделала еще одну отсрочку для чемпиона мира Энтони Джошуа, позволив ему сохранить пояс и не проводить обязательную защиту против Александра Усика.
Победитель боя Джошуа - Фьюри должен будет встретиться с победителем боя Усик - Джойс в течение 180 дней после завершения поединка. Если Фьюри или Джошуа откажутся от такого боя, то победитель боя Усик - Джойс будет признан полноценным чемпионом мира по версии WBO.
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