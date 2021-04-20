Украинский экс-чемпион мира проигрывал обоим британцам.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявил, что хотел бы видеть в своем тренировочном лагере Владимира Кличко.

Слова Джошуа приводит BoxingScene.

Британец объяснил, почему хотел бы видеть рядом бойцов уровня Владимира Кличко и Флойда Мэйвезера.

"Боксеры должны держаться вместе. Львы должны быть вместе со львами, а не овцами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше. Так что я определенно хотел бы видеть в своем лагере Флойда Мэйвезера, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Томми Хирнса, Шугар Рэя Леонарда и Владимира Кличко - двери для него всегда открыты".

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Напомним, Кличко боксировал и против Фьюри, и против Джошуа. Тайсону он уступил по очкам, а Энтони - техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.

Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.

Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год, однако даты поединков пока не были названы.

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Автор: Антон Дударь