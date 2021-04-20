Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявил, что хотел бы видеть в своем тренировочном лагере Владимира Кличко.
Слова Джошуа приводит BoxingScene.
Британец объяснил, почему хотел бы видеть рядом бойцов уровня Владимира Кличко и Флойда Мэйвезера.
"Боксеры должны держаться вместе. Львы должны быть вместе со львами, а не овцами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше. Так что я определенно хотел бы видеть в своем лагере Флойда Мэйвезера, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Томми Хирнса, Шугар Рэя Леонарда и Владимира Кличко - двери для него всегда открыты".
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Напомним, Кличко боксировал и против Фьюри, и против Джошуа. Тайсону он уступил по очкам, а Энтони - техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.
Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
- Сообщалось, что Джошуа и Фьюри проведут два боя за год, однако даты поединков пока не были названы.
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