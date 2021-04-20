Энтони Джошуа и Владимир Кличко встречались на ринге в 2017 году / REUTERS

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, который готовится к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, заявил, что хотел бы видеть в своем тренировочном лагере Владимира Кличко.

Слова Джошуа приводит BoxingScene.

Британец объяснил, почему хотел бы видеть рядом бойцов уровня Владимира Кличко и Флойда Мэйвезера.

"Боксеры должны держаться вместе. Львы должны быть вместе со львами, а не овцами. И хорошим боксерам, чтобы становиться сильнее, нужно быть рядом с теми, кто еще лучше. Так что я определенно хотел бы видеть в своем лагере Флойда Мэйвезера, Джорджа Формана, Роберто Дюрана, Томми Хирнса, Шугар Рэя Леонарда и Владимира Кличко - двери для него всегда открыты".

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Напомним, Кличко боксировал и против Фьюри, и против Джошуа. Тайсону он уступил по очкам, а Энтони - техническим нокаутом, после чего завершил карьеру.

Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

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Автор: Антон Дударь