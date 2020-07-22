Известный украинский боксер подписал контракт на чемпионский бой

Сергей Деревянченко встретится с Джермаллом Чарло.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) подписал контракт на бой с чемпионом мира по версии WBC Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО).

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист издания The Athletic Майк Коппинджер.

"Сделка заключена", - подчеркнул он.

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Кроме того, телеканал ShowTime на своем официальном сайте опубликовал анонс вечера бокса, в котором отмечается, что бой пройдет 26 сентября.

На кону в этом бою будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC.

Напомним, ранее Деревянченко уже дважды пытался завоевать титул чемпиона мира, но в бою за пояс IBF уступил Дэниелу Джейкобсу, а затем в поединке за титулы IBF и IBO проиграл Геннадию Головкину.

Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно, что украинец Виктор Постол проведет бой за два пояса чемпиона мира.

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