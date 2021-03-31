Бой пройдет 19 июня / фото instagram.com/berinchyk
Украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что его кулачный бой с российским бойцом с ирландским паспортом Артемом Лобовым практически утвержден.
Об этом Беринчик написал в Instagram.
"Согласована дата боя и основные условия! Остались формальности... и будет махач", - сообщил Беринчик.
Поединок запланирован на 19 июня.
Беринчик - Лобов: что было раньше
- Денис Беринчик вызвал экс-бойца UFC Артема Лобова на кулачный бой после своей победы в ринге над чилийским боксером.
- Лобов ответил украинцу, заявив, что принимает вызов.
- Позже Беринчик продолжил дразнить россиянина, а тот назвал его "Набитым рекордом", намекая на уровень соперников украинца.
- Лобов провел в кулачных боях три поединка - у него две победы при одном поражении. Беринчик ранее в кулачных боях не участвовал.
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