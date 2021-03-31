Бой пройдет 19 июня / фото instagram.com/berinchyk

Украинский боксер Денис Беринчик сообщил, что его кулачный бой с российским бойцом с ирландским паспортом Артемом Лобовым практически утвержден.

Об этом Беринчик написал в Instagram.

"Согласована дата боя и основные условия! Остались формальности... и будет махач", - сообщил Беринчик.

Поединок запланирован на 19 июня.

Беринчик - Лобов: что было раньше

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Автор: Антон Дударь