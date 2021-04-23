Адам Кадыров, похоже, регулярно участвует в подставных боях,

На днях в сети стало вирусным видео "победы" Адама Кадырова - сына главы Чечни Рамзана Кадырова - в боксерском поединке.

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Теперь же в сети появилось еще одно видео подставного боя с участием 13-летнего Кадырова.

"Оказывается, сынишка Кадырова не в первый раз участвует в подставных боях. СМИ публикуют еще видео из его спортивной карьеры", - пишет Telegram-канал UcCos | Новости.

На видео можно увидеть один из предыдущих боев Кадырова-младшего. Поединок продлился примерно полминуты. Соперник Кадырова даже не пытался атаковать и не нанес ни одного удара, а, пропустив один из ударов по корпусу, встал на колено и дождался, пока судья досчитал до десяти.

Скандальная победа Адама Кадырова: что известно

На детских соревнованиях по боксу под названием "Время Легенд 6" Адам Кадыров одержал сомнительную победу. Его соперник Аслана Биттиров доминировал в бою, но судья остановил поединок и начал отсчитывать ему нокдаун. Тут же команда Биттирова выбросила полотенце, и бой был остановлен, а Кадырову присудили победу техническим нокаутом.

После председатель парламента Чечни Магомед Даудов попытался оправдаться за победу Кадырова. Он сказал: "По словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. По поводу этого боя выступили уважаемые и известные судьи. Все они отмечают, что в данной ситуации рефери повел себя профессионально, так как самое главное - здоровье детей, тем более в этой возрастной категории".

"В любительских боях среди детей нокдаун отсчитывают, когда рефери видит по спортсмену, что он получил тяжелый удар. Я вообще не сомневаюсь, что принял верное решение", - заявил рефери боя Беслан Куканов.

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Автор: Антон Дударь