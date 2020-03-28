Легендарный Тайсон назвал Ломаченко своим любимым бойцом и подобрал для него соперника

Майк Тайсон хотел бы, чтобы Василий Ломаченко провел бой с Джервонтой Дэвисом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил свое восхищение чемпионом WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко.

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Об этом Тайсон сказал в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

"Кто мой любимый боксер прямо сейчас? Меня впечатляет Василий Ломаченко. Этот парень из Украины. Слышали о таком? Он мне нравится", - сказал Тайсон

Тайсон также выразил мнение, что Ломаченко стоит встретиться в ринге с Джервонтой Дэвисом:

"А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны обязательно подраться друг с другом. Это был бы прекраснейший из боев, который только можно представить".

Напомним, в своем следующем поединке Ломаченко встретится с чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Однако этот бой будет перенесен.

УНИАН также сообщал о том, что Ломаченко обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса.