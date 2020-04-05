"Дорого ему обошлось": легендарный боксер назвал главный недостаток Владимира Кличко

Леннокс Льюис считает, что украинский боксер работал на ринге слишком однообразно.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис объяснил, почему десятилетнее доминирование в дивизионе украинца Владимира Кличко завершилось двумя поражениями от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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Британца цитирует Ring TV.

"Крах Владимира связан с тем, что он делал на ринге всегда одно и то же. В каждом бою. Через какое-то время кто-то все равно сказал бы: "Ты не сможешь ударить меня правой рукой" или "Ты больше не ударишь меня левым крюком". У Кличко не было разнообразия в техническом арсенале. Это оказалось на поверхности, когда он потерял тренера Мэнни Стюарда", - заявил Льюис.

Также экс-чемпион вспомнил свой поединок 2003 года с Виталием Кличко, который он выиграл техническим нокаутом в шестом раунде. При этом Виталий вел по очкам.

"Я не был готов к тому бою, но в HBO настаивали на его проведении. Я профессионал и чемпион, поэтому мы сделали это. Не так важно, что Кличко вел по очкам. Во время поединка все меняется. Я попал по нему, открылось кровотечение, он проиграл".

УНИАН ранее сообщал о том, что Владимир Кличко рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США.