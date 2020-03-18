Бой Усика может быть перенесен из-за коронавируса

Поединок между Александром Усиком и Дереком Чисорой, а также еще два крупных боя могут быть отложены.

Бой между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой может быть перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил со-промоутер Усика Эдди Хирн, говоря также о возможном переносе еще двух крупных боев, которые должны пройти в Англии.

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"У нас поединок Уайта и Поветкина, который должен состояться 2 мая. Также бой Чисоры и Усика запланирован на 23 мая. Джошуа боксирует 20 июня. Все эти события могут быть перенесены", - сказал Хирн, которого цитирует Sky Sports.

Сам Усик заявил, что лишь недавно задумался о том, что его бой может быть отложен:

"Я действительно надеюсь, что бой с Чисорой состоится. Я не особо задумывался о влиянии вируса на бой и мои тренировки. В четверг вечером я впервые подумал о том, что могут возникнуть какие-то проблемы, но это только мотивирует меня", - приводит слова Усика BoхingScene.

"Я буду изолирован от своего тренировочного лагеря. Но каждое воскресенье я буду проводить со своей семьей и ходить в церковь", - добавил украинский боксер.

Как сообщал УНИАН, Усик призвал ходить в храм, несмотря на коронавирус.