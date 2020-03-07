"Темная лошадка": экс-тренер Усика дал прогноз на карьеру украинца в супертяжелом весе

Джеймс Али Башир считает, что Александр Усик может стать абсолютным чемпионом мира.

Бывший главный тренер Александра Усика Джеймс Али Башир высказал свое мнение о том, как сложится карьера украинца в супертяжелом дивизионе.

Об этом Башир сказал в интервью сайту Tribuna.com.

"Думаю, что сейчас Усик - главная темная лошадка супертяжелого дивизиона. Говорю так, потому что знаю его, как никто другой - его характер и ментальность. Я наблюдал за ним во время нашего сотрудничества, даже если он этого не видел, и очень хорошо его изучил", - сказал Башир.

"Когда я начинал тренировать Усика, сказал, что он станет абсолютным чемпионом мира в крузервейте. И я тоже сказал, что он станет абсолютом в супертяжелом весе. Он всех их побьет", - выразил уверенность тренер.

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Также Башир высказался о том, как могут сложиться поединки Усика с лидерами супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером:

"Джошуа будет фаворитом этого боя, но Усик побьет его. Я знаю его потенциал, так как работал с ним три года. Что касается Энтони, то он не достиг своего максимума. Люди, которые работают с ним, не знают, как его нужно развивать дальше. Не хочу их критиковать. Просто говорю, что у них нет понимания, как двигаться дальше. Поэтому я и уверен, что Усик победит его.

Думаю, что он уже два года может побить Деонтея Уайлдера, еще когда он сражался за статус абсолютного чемпиона в крузервейте. Также Усик может победить и Джошуа. С Фьюри будет сложнее из-за его некой неловкости. В конце концов, придет время, когда он побьет всех этих больших парней".

По словам Башира, предстоящий бой Усика с Дереком Чисором будет "тяжелым испытанием, но его надо пройти".

Напомним, бой Усика и Чисоры пройдет 23 мая в Лондоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-чемпион мира после яркого нокаута бросил вызов Усику.