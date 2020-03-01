Экс-чемпион мира после яркого нокаута бросил вызов Усику (видео)

Джозеф Паркер считает, что может нокаутировать украинца.

Бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) нокаутировал Шонделла Уинтерса (13-3, 12 КО) и после боя бросил вызов Александру Усику (17-0, 13 КО).

Паркер одержал эффектную победу. В третьем раунде он отправил соперника в нокдаун, а в пятом добил его.

"В конце года я хотел бы подраться с победителем боя Усик - Чисора. Это бой, который моя команда хотела бы получить. Я с радостью вцепился бы за такую возможность. Я хочу драться с лучшими", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу FightHype.

Паркер выразил мнение, что Усик выиграет у Чисоры:

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"Я считаю, что Усик победит в этой встрече. Его боксерские навыки и движения будут слишком быстрыми для Чисоры. Но ему также нужно быть осторожным. У Чисоры есть удар".

Также новозеландец оценил свои шансы с бою с украинцем:

"Бой против Усика - это было бы замечательно. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что бой Усика и Чисоры пройдет в Лондоне 23 мая.