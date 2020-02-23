"Нет смысла в трилогии": промоутер Джошуа предложил Фьюри бой за звание абсолютного чемпиона мира

Британские боксеры могут определить сильнейшего в супертяжелом весе.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который представляет интересы чемпиона WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа, предложил провести поединок новоиспеченному чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри.

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"Фьюри совершил что-то невероятное. Отдаю должное тренерам Шугару Хиллу и Энди Ли за великолепный план на бой. Нет смысла в трилогии с Уайлдером. Давайте сделаем бой за звание абсолютного чемпиона мира уже летом", - написал Хирн в Twitter.

Фьюри в Лас-Вегасе одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал пояс WBC. Бой с Джошуа позволит определить сильнейшего боксера в супертяжелом весе, который объединит все титулы.

При этом у Джошуа на июнь была запланирована защита поясов против болгарина Кубрата Пулева. Кроме того, до конца года британец мог встретиться с украинцем Александром Усиком, но теперь его планы могут измениться.

УНИАН ранее сообщал о том, что Фьюри победой над Уайлдером установил два уникальных рекорда в истории бокса.