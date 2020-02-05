Cхватил за горло девушку: потенциальный соперник Ломаченко арестован в США (фото, видео)

Джервонта Дэвис устроил разборки на благотворительном баскетбольном поединке.

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) был арестован в Майами (США).

1 февраля состоялся благотворительный баскетбольный матч в память о погибшем в авиакатастрофе Коби Брайанте, на котором присутствовал Дэвис, а также мать его ребенка и бывшая девушка Андретта Смузерс.

В какой-то момент бывшая пара начала ссориться, после чего 25-летний боксер схватил женщину за горло и вывел ее из зала.

Gervonta Davis rolled up ready to straight choke slam shorty pic.twitter.com/NLYHwzYI0i — 🇩🇴RIP Kobe Bryant🇨🇻🇬🇼🅙 (@mr_Iuares) February 1, 2020

Позже Дэвис сам пришел в отделение полиции города Корал Гэйблс и был арестован - об этом свидетельствует официальный документ, который полицейские опубликовали в Twitter.

NEWS RELEASE- ARREST pic.twitter.com/CGeovmA8os — Coral Gables Police (@CoralGablesPD) February 4, 2020

Стоит отметить, что Джервонта Дэвис выступает в одном дивизионе с Василием Ломаченко и является потенциальным соперником украинца.

УНИАН ранее сообщал о том, что в сети появилось видео, как полицейские остановили звезду украинского бокса на дороге.