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Cхватил за горло девушку: потенциальный соперник Ломаченко арестован в США (фото, видео)

21:08, 05 февраля 2020
Бокс
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Джервонта Дэвис находится под следствием / фото: BoxingScene

1 февраля состоялся благотворительный баскетбольный матч в память о погибшем в авиакатастрофе Коби Брайанте, на котором присутствовал Дэвис, а также мать его ребенка и бывшая девушка Андретта Смузерс.

В какой-то момент бывшая пара начала ссориться, после чего 25-летний боксер схватил женщину за горло и вывел ее из зала.

Позже Дэвис сам пришел в отделение полиции города Корал Гэйблс и был арестован - об этом свидетельствует официальный документ, который полицейские опубликовали в Twitter.

Стоит отметить, что Джервонта Дэвис выступает в одном дивизионе с Василием Ломаченко и является потенциальным соперником украинца.

УНИАН ранее сообщал о том, что в сети появилось видео, как полицейские остановили звезду украинского бокса на дороге.

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