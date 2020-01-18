"Фотку с нами сделаете?": в сети появилось видео, как полицейские остановили Усика на дороге
11:14, 18 января 2020Бокс
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Украинский боксер не нарушал правила дорожного движения.
Александр Усик пообщался с сотрудником полиции / скриншот
Украинского боксера Александра Усика остановили киевские полицейские, когда он находился за рулем.
Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.
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Полицейский попросил Усика предъявить документы, а также спросил: "Как у вас дела?". Боксер ответил: "Вообще великолепно все", после чего спросил: "Можете пояснить, почему меня остановили?".
Сотрудник правоохранительных органов объяснил, что "Lexus", за рулем которого находился Усик, входит в число автомобилей, которые чаще всего подвергаются угону.
После этого полицейский попросил Усика: "Фотку сделаете с нами"?. Боксер ответил: "Могу" и рассмеялся.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Василий Ломаченко в сети поздравил Усика с днем рождения.
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