"Фотку с нами сделаете?": в сети появилось видео, как полицейские остановили Усика на дороге

Украинский боксер не нарушал правила дорожного движения.

Украинского боксера Александра Усика остановили киевские полицейские, когда он находился за рулем.

Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.

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Полицейский попросил Усика предъявить документы, а также спросил: "Как у вас дела?". Боксер ответил: "Вообще великолепно все", после чего спросил: "Можете пояснить, почему меня остановили?".

Сотрудник правоохранительных органов объяснил, что "Lexus", за рулем которого находился Усик, входит в число автомобилей, которые чаще всего подвергаются угону.

После этого полицейский попросил Усика: "Фотку сделаете с нами"?. Боксер ответил: "Могу" и рассмеялся.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Василий Ломаченко в сети поздравил Усика с днем рождения.