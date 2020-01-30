Известный украинский боксер дисквалифицирован на год за укус соперника (видео)

Также Иван Редкач заплатит штраф.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк приняла решение дисквалифицировать и оштрафовать украинского боксера полусреднего веса Ивана Редкача.

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Об этом сообщает Bad Left Hook.

Редкач наказан лишением лицензии на год и штрафом в размере 10 тысяч долларов за укус Дэнни Гарсии.

Поединок состоялся на арене Barclays Center в Нью-Йорке и стал главным событием вечера бокса 25 января.

В 10-м раунде во время клинча Редкач укусил оппонента, но рефери этого не увидел. Стоит отметить, что Гарсия в итоге выиграл бой единогласным решением судей.

Момент с укусом от украинского боксера

Всего за свою карьеру 33-летний украинец провел 29 боев, одержав 23 победы (18 - нокаутом) при пяти поражениях и одном ничейном исходе.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский чемпион Европы по боксу перешел в профессионалы и взял псевдоним.