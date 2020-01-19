"Чужак в западном мире": британский тяжеловес Фьюри совершил очередной выпад в адрес Усика

Британец подчеркнул, что никому не будет интересен такой поединок.

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) заявил, что не рассматривает возможность встречи с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

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Фьюри дал комментарий YouTube-каналу IFL TV.

"Усика точно нет в моем списке. Это ноунейм, поэтому наш бой никому не интересен. Денег такое событие не принесет, тогда в чем смысл боксировать с маленьким тяжеловесом, иностранцем, который плохо говорит на английском? Мне нужны большие бои, которые интересуют болельщиков.

Даже если Усик победит Джошуа, наш бой не будет большим. Это чужак в западном мире. Чемпионские пояса уже вернулись на Запад и никуда отсюда не денутся. Может прозвучать странно, но титулами чемпиона мира в супертяжелом весе должны владеть только боксеры из США и Великобритании", - отметил Фьюри.

Напомним, свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет против Деонтея Уайлдера 22 февраля. Это реванш после ничейной первой встречи тяжеловесов, на кону которого будет стоять пояс WBC.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик ответил на оскорбление Фьюри.