"Не плачь": Усик ответил на оскорбление Фьюри

Украинский боксер ответил британцу в соцсети.

Александр Усик ответил британскому экс-чемпиону мира Тайсону Фьюри, который назвал украинца "бомжом" из-за рейтинга Всемирной боксерской организации.

Усик опубликовал свой ответ в Instagram-stories.

Украинский боксер разместил совместное фото с Фьюри, а также написал: "Тайсон, не плачь".

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Напомним, Фьюри раскритиковал WBO за то, что организация убрала его с первой позиции в своем рейтинге и отдала ее Усику. В частности, Фьюри заявил, что в WBO поставили на первую позицию "какого-то бомжа из крузервейта, который провел лишь один бой в супертяжах".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Энтони Джошуа может добровольно отдать Усику чемпионский пояс WBO.