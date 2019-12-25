Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме (фото)

Украинский боксер посетил Святую Землю.

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) посетил Иерусалим и принял участие в богослужении.

Об этом сообщила официальная страница боксера в Facebook.

Украинец принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко намерен заставить американского чемпиона ответить за слова на ринге.