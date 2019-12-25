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Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме (фото)

21:25, 25 декабря 2019
Бокс
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Василий Ломаченко / REUTERS

Об этом сообщила официальная страница боксера в Facebook.

Украинец принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.

Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

facebook.com/VasylLomachenko
facebook.com/VasylLomachenko

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко намерен заставить американского чемпиона ответить за слова на ринге.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко