Ломаченко поучаствовал в богослужении в Иерусалиме (фото)
21:25, 25 декабря 2019Бокс
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Украинский боксер посетил Святую Землю.
Василий Ломаченко / REUTERS
Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) посетил Иерусалим и принял участие в богослужении.
Об этом сообщила официальная страница боксера в Facebook.
Украинец принял участие в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви.
Боксер вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.
facebook.com/VasylLomachenko
facebook.com/VasylLomachenko
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко намерен заставить американского чемпиона ответить за слова на ринге.
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