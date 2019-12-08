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Руис - Джошуа: полное видео боя

00:59, 08 декабря 2019
Бокс
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Энтони Джошуа - Энди Руис / REUTERS

Реванш завершился уверенной победой британского боксера.

Бой продлился все двенадцать раундов. Джошуа контролировал ход боя, был точнее и одержал победу единогласным решением судей -  118:110, 118:110, 119:109.

Британец вернул себе чемпионские пояса и стал двухкратным чемпионом мира.

Напомним, первый бой Джошуа и Руиса прошел в июне этого года в США. Победу в том поединке техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Руис.

УНИАН вел онлайн-трансляцию реванша между Джошуа и Руисом.

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Теги: #бокс#Энтони Джошуа#Энди Руис