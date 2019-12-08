Руис - Джошуа: полное видео боя

Британский боксер вернул себе чемпионские пояса.

7 декабря Саудовской Аравии прошел бой за титулы WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа.

Реванш завершился уверенной победой британского боксера.

Бой продлился все двенадцать раундов. Джошуа контролировал ход боя, был точнее и одержал победу единогласным решением судей - 118:110, 118:110, 119:109.

Британец вернул себе чемпионские пояса и стал двухкратным чемпионом мира.

Напомним, первый бой Джошуа и Руиса прошел в июне этого года в США. Победу в том поединке техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Руис.

УНИАН вел онлайн-трансляцию реванша между Джошуа и Руисом.