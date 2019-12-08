Руис - Джошуа: полное видео боя
00:59, 08 декабря 2019Бокс
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Британский боксер вернул себе чемпионские пояса.
Энтони Джошуа - Энди Руис / REUTERS
7 декабря Саудовской Аравии прошел бой за титулы WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа.
Реванш завершился уверенной победой британского боксера.
Бой продлился все двенадцать раундов. Джошуа контролировал ход боя, был точнее и одержал победу единогласным решением судей - 118:110, 118:110, 119:109.
Британец вернул себе чемпионские пояса и стал двухкратным чемпионом мира.
Напомним, первый бой Джошуа и Руиса прошел в июне этого года в США. Победу в том поединке техническим нокаутом в седьмом раунде одержал Руис.
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