Мексиканец Альварес брутально нокаутировал россиянина Ковалева в чемпионском бою (фото, видео)

Сауль Альварес стал чемпионом мира в новой для себя весовой категории.

Мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Альварес, который дебютировал в полутяжелой весовой категории, сумел завершить бой в одиннадцатом раунде. Мексиканец сперва потряс Ковалева, а затем добил его.

Россиянину понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после нокаута.

Отметим, что на момент остановки боя Альварес лидировал на записках двух из трех судей. Третий судья после десяти раундов насчитал ничью.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Видео нокаута опубликовала стриминговая платформа DAZN.