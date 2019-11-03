Мексиканец Альварес брутально нокаутировал россиянина Ковалева в чемпионском бою (фото, видео)
Мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
Альварес, который дебютировал в полутяжелой весовой категории, сумел завершить бой в одиннадцатом раунде. Мексиканец сперва потряс Ковалева, а затем добил его.
Россиянину понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после нокаута.
Отметим, что на момент остановки боя Альварес лидировал на записках двух из трех судей. Третий судья после десяти раундов насчитал ничью.
Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории.
Видео нокаута опубликовала стриминговая платформа DAZN.
Фото - REUTERS.
Как сообщал УНИАН, перед боем Ковалеву пришлось раздеваться догола, чтобы уложиться в лимит весовой категории.