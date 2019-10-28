Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в четвертом раунде (видео)

Сергей Богачук одержал очередную победу нокаутом.

Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (16-0, 16 КО) в Лос-Анджелесе провел поединок против американца Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).

Богачук одержал досрочную победу и завладел поясом WBC Continental Americas Championship.

Украинец отправил Брансона в нокдаун в третьем раунде, но соперник смог продолжить бой. Однако в четвертом раунде американец еще дважды побывал на канвасе, после чего бой был остановлен.

Богачук одержал свою шестнадцатую победу нокаутом в шестнадцати боях на профи-ринге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Гвоздик впервые прокомментировал поражение от россиянина.