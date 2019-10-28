Непобедимый украинский боксер нокаутировал соперника в четвертом раунде (видео)
10:38, 28 октября 2019Бокс
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Сергей Богачук одержал очередную победу нокаутом.
Сергей Богачук во всех боях побеждает нокаутом / фото: twitter.com/SBohachuk
Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук (16-0, 16 КО) в Лос-Анджелесе провел поединок против американца Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).
Богачук одержал досрочную победу и завладел поясом WBC Continental Americas Championship.
Украинец отправил Брансона в нокдаун в третьем раунде, но соперник смог продолжить бой. Однако в четвертом раунде американец еще дважды побывал на канвасе, после чего бой был остановлен.
Богачук одержал свою шестнадцатую победу нокаутом в шестнадцати боях на профи-ринге.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Гвоздик впервые прокомментировал поражение от россиянина.
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