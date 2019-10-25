"Не всегда все идет по сценарию": Гвоздик впервые прокомментировал поражение от россиянина

Украинский боксер подчеркнул, что обязательно вернется сильнее, чем раньше.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сделал заявление после поражения в поединке за два титула против россиянина Артура Бетербиева.

В Instagram Гвоздик поблагодарил всех за поддержку, а также разместил фото героя Арнольда Шварценеггера с легендарной фразой "I'll be back".

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"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!", - написал Гвоздик.

Напомним, украинец проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

Как сообщал УНИАН, ранее Бетербиев поблагодарил Гвоздика за "отличный бой".