"Не всегда все идет по сценарию": Гвоздик впервые прокомментировал поражение от россиянина
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик сделал заявление после поражения в поединке за два титула против россиянина Артура Бетербиева.
В Instagram Гвоздик поблагодарил всех за поддержку, а также разместил фото героя Арнольда Шварценеггера с легендарной фразой "I'll be back".
Читайте такжеУкраинского экс-чемпиона мира Гвоздика выписали из больницы
"Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее чем были!", - написал Гвоздик.
Напомним, украинец проиграл Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.
Привет друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению не всегда все идёт по спланированному сценарию, но главное сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю @arturbeterbiev с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернёмся сильнее чем были! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I’m glad to know how many people supporting me, I’m really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion. Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight! I’LL BE BACK!!!
Как сообщал УНИАН, ранее Бетербиев поблагодарил Гвоздика за "отличный бой".