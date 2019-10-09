Соперник Усика пообещал показать украинцу "новую игру" в супертяжелом весе

Американский боксер намерен воспользоваться своим шансом.

Американский боксер Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО) поделился эмоциями после того, как стал следующим соперником украинца Александра Усика (16-0, 12 КО).

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38-летнего бойца цитирует пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing.

"С нетерпением жду встречи с Усиком в Чикаго. Я готовился к большому бою и крупнее такого события сложно было представить. Александр готовится к дебюту в супертяжелом весе. В нашем бою он узнает, что это совершенно другая игра", - отметил Уизерспун.

Американец добавил, что намерен воспользоваться своим шансом:

"Я выиграл свои последние восемь боев и чувствую, что должен был получить такую большую возможность. Отдам все силы на ринге".

Бой, как и планировалось, пройдет 12 октября в Чикаго (рано утром 13 октября по киевскому времени) и станет дебютом Усика в супертяжелом весе.

Изначально соперником украинца должен был стать нидерландец Тайрон Спонг, который попался на допинге и был отстранен от поединка.

УНИАН ранее сообщал, что Усик представил яркий мотивационный ролик.