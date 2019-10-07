Усик - Спонг: прогноз букмекеров на бой

Украинский боксер в США дебютирует в супертяжелом весе.

12 октября в США (рано утром 13 октября по киевскому времени) пройдет бой между украинским боксером Александром Усиком (16-0, 12 КО) и представителем Нидерландов Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО)

Этот поединок будет дебютным для Усика в самой престижной весовой категории - супертяжелом весе.

По мнению букмекеров, украинский боксер является безоговорочным фаворитом боя.

На победу Усика в этом поединке дается коэффициент 1,02, тогда как на сенсацию от Спонга - 13,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 34,00.

Досрочная победа Усика оценивается коэффициентом 1,16, тогда как победа по очкам - 6,00. В то же время на нокаут от Спонга букмекеры дают коэффициент 15,00, а победа нидерландца решением судей расценивается как практически нереальная - коэффициент 67,00.

Отметим, что транслировать бой Усик - Спонг в прямом эфире будет телеканал "Интер"

УНИАН ранее также сообщал о том, что чемпион мира Деонтей Уайлдер не боится появления Усика в супертяжелом дивизионе.