На кону боя Деревянченко - Головкин будут стоять два титула чемпиона мира
5 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным, на кону которого будут стоять сразу два титула чемпиона мира.
Об этом сообщил портал BoxingScene.
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Изначально боксеры должны были бороться только за титул чемпиона IBF в среднем весе, которым ранее владел Сауль Альварес. Теперь стало известно, что Международная боксерская организация (IBO) поставила на кон свой пояс, который также является вакантным.
Поединок пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.
Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.
УНИАН ранее также сообщал о том, что состоялась первая дуэль взглядов Деревянченко и Головкина.