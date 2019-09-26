На кону боя Деревянченко - Головкин будут стоять два титула чемпиона мира

Украинец может завоевать сразу два пояса.

5 октября в Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным, на кону которого будут стоять сразу два титула чемпиона мира.

Об этом сообщил портал BoxingScene.

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Изначально боксеры должны были бороться только за титул чемпиона IBF в среднем весе, которым ранее владел Сауль Альварес. Теперь стало известно, что Международная боксерская организация (IBO) поставила на кон свой пояс, который также является вакантным.

Поединок пройдет на арене "Мэдисон-сквер-гарден" и станет главным событием вечера.

Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.

УНИАН ранее также сообщал о том, что состоялась первая дуэль взглядов Деревянченко и Головкина.