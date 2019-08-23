Состоялась первая дуэль взглядов Деревянченко и Головкина (видео)

Бывший чемпион мира первым отвел взгляд.

В Нью-Йорке состоялась первая дуэль взглядов Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина перед боем за титул чемпиона мира по версии IBF.

Украинский и казахстанский боксеры встретились лицом к лицу в ходе пресс-конференции. Интересно, что экс-чемпион мира Головкин отвел взгляд первым.

"Я понимаю, с кем буду боксировать. Это бывший чемпион мира и лучший средневес. Я понимаю, что его время подходит к концу, и я хочу стать именно тем боксером, который завершит его эпоху", - сказал Деревянченко в ходе пресс-конференции.

Видео дуэли взглядов было опубликовано на канале DAZN в YouTube.

Напомним, бой между Деревянченко и Головкиным пройдет 5 октября в Нью-Йорке.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Деревянченко пообещал фанатам, что бой с Головкиным будет "грандиозной битвой".