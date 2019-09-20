В WBC сделали заявление по возможному бою Ломаченко против непобедимого американца

Организация не будет торопить украинца.

Всемирный боксерский совет (WBC) пока не будет заставлять чемпиона мира по версии организации в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) боксировать с американцем Дэвином Хэйни (23-0, 15 КО).

Президента WBC Маурисио Сулеймана цитирует vringe.com.

Читайте такжеДвое украинцев - в топ-5: Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии The Ring

"В августе Ломаченко завоевал титул, но не планирует выходить в ринг до конца года. А в следующем году у него запланирован большой бой. То есть мы должны учитывать это. Да, есть правила. Но нет ничего хорошего в том, когда правила вредят спорту. Очевидно, что Ломаченко - движущая сила в боксе. Мы не собираемся вынуждать Ломаченко незамедлительно проводить обязательную защиту с Хэйни. Не можем позволить себе мешать чемпиону, который ищет возможность провести максимально большие бои. Ведь его действия - во благо бокса", - отметил руководитель организации.

Сулейман подчеркнул, что украинец не потеряет титул из-за этой проблемы:

"И, конечно же, тем более не собираемся лишать Ломаченко титула за то, что он не встретится с Хэйни в следующем бою. Так было бы нечестно. Давайте лучше подождём, когда обязательный претендент будет действительно готов драться с чемпионом".

На прошлой неделе в Нью-Йорке 20-летний Хэйни победил россиянина Заура Абдуллаева и завоевал титул "временного" чемпиона WBC, став обязательным претендентом на бой с Ломаченко.

Василий владеет титулами WBO, WBA и WBC в легком весе, а следующий бой планирует провести в следующем году уже за звание абсолютного чемпиона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер легендарного Мэнни Пакьяо хочет увидеть бой своего подопечного с Ломаченко.