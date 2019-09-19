Двое украинцев - в топ-5: Ломаченко остался лучшим боксером мира по версии The Ring

Украинские боксеры входят в элиту мирового бокса.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко остался на вершине рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Обновленный список лучших боксеров представил журнал The Ring.

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Первую пятерку замкнул еще один украинец - бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В топ-3 вместе с Ломаченко вошли американец Теренс Кроуфорд и мексиканец Сауль Альварес.

Топ-10 боксеров по версии The Ring:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Теренс Кроуфорд (США)

3. Сауль Альварес (Мексика)

4. Наойя Инуэ (Япония)

5. Александр Усик (Украина)

6. Эррол Спенс (США)

7. Геннадий Головкин (Казахстан)

8. Хуан Эстрада (Мексика)

9. Майки Гарсия (США)

10. Мэнни Пакьяо (Филиппины).

Прошлый бой Ломаченко провел 31 августа в Лондоне и сумел единогласным решением судей победить британца Люка Кэмпбелла. Эта победа принесла украинцу пояс WBC.

УНИАН ранее сообщал, что Ломаченко может больше не выйти на ринг в этом году.