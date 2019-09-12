Ломаченко может больше не выйти на ринг в этом году: промоутер назвал причину

Украинский чемпион готов проводить только "большой бой"

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко может отказаться от промежуточного боя и больше не выходить на ринг в 2019 году.

Об этом порталу boxingscene.com сообщил промоутер Ломаченко Боб Арум.

По словам промоутера, украинец готов выйти на ринг, если получит достойного соперника. В противном случае Ломаченко проведет следующий бой только в марте-апреле с победителем поединка за титул IBF между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

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"На этой неделе я разговаривал с менеджером Ломаченко Эгисом Климасом, и он сказал, что Лома хочет взять паузу, если не поступит предложение о большом бое в этом году. Если такое предложение будет, то он будет драться, но в противном случае он планирует подождать победителя поединка Комми - Лопес".

Отметим, что бой между Комми и Лопесом пройдет 14 декабря. Ломаченко встретится с победителем, а на кону будут стоять четыре пояса и звание абсолютного чемпиона мира.

УНИАН ранее также сообщал о том, что тренер легендарного Мэнни Пакьяо хочет увидеть бой своего подопечного с Ломаченко.